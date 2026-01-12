Fête de l’abeille et de l’environnement Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
Fête de l’abeille et de l’environnement
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2026-09-13 10:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
2026-09-13
Conférences, exposition, extraction de miel, gastronomie, ventes de matériels apicoles et de miels.
Jeux et animations pour petits et grands.
En partenariat avec l’union Apicole Ornaise .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
