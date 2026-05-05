Fête de l’AGJA, Gare Caudéran-Mérignac, Bordeaux

Fête de l’AGJA Samedi 6 juin, 11h00 Gare Caudéran-Mérignac Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fête de l’AGJA – Samedi 6 juin 2026 à la Gare de Caudéran

L’AGJA vous donne rendez-vous pour sa grande fête annuelle, une journée festive, ouverte à toutes et à tous !

Tout au long de la journée, petits et grands sont invités à circuler librement dans les différents espaces pour tester, jouer et observer autour des activités sportives, culturelles et créatives de l’AGJA.

Un avant goût du programme :

initiations aux arts martiaux, échecs, yoga du rire

ateliers céramique, sciences

spectacles de danse country, battles hip-hop

représentation de théâtre

une zone multisports

Une journée pensée aussi pour les enfants

La fête met une place particulière sur les enfants et les familles.

Un jeu spécial enfants sera organisé tout au long de la journée : en participant aux différentes animations, ils pourront relever des défis et repartir avec une surprise

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents tout au long de la journée : aucun espace de garderie n’est prévu sur l’événement.

Une ambiance festive du début à la fin

L’objectif de cette journée est simple : se retrouver, découvrir et partager dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous, que vous soyez adhérent ou non.

Un repas et une soirée pour prolonger la fête

À partir du soir, un repas convivial est proposé sur réservation (réservation ici). Au menu : un couscous à partager dans un esprit de banquet, pour se retrouver autour d’une grande table et échanger avec un fond de musique.

La soirée se poursuivra avec DJ set pour terminer la journée sur une soirée dansante

Infos pratiques

Date : samedi 6 juin 2026

Horaires : de 11h à 23h

Lieu : Gare de Caudéran-Mérignac

Public : ouvert à tous

Repas pour tous : sur réservation ici

Gare Caudéran-Mérignac 76 Rue Maurice Druon 33200 Bordeaux Caudéran Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/agja-bordeaux-cauderan/evenements/repas-soir-fete-de-l-agja-2026 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/agja-bordeaux-cauderan/evenements/repas-soir-fete-de-l-agja-2026 »}]

Samedi 6 juin, vivez la Fête de l’AGJA ! Activités, ateliers, spectacles… Une journée pour découvrir, s’amuser et partager à Caudéran ! fete fête

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