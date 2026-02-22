Fête de l’ail Salle des fêtes Saint-Pantaléon-de-Larche
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze
Fête de l’ail devant la salle des fêtes de Saint Pantaléon de Larche.
9h00 à 12h00.
Casse croûte offert par le comité des fêtes.
Concours de pétanque à 14h00 au boulodrome .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 48 21 49
