FETE DE L’AMANDE DE SAINTE-LUCIE Port-la-Nouvelle
vendredi 25 septembre 2026 · Port-la-Nouvelle
Informations pratiques
Port-la-Nouvelle
FETE DE L’AMANDE DE SAINTE-LUCIE
115 Avenue Adolphe Turrel Port-la-Nouvelle Aude
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Les amandes et la mémoire agricole de Sainte Lucie.
Programme prévisionnel:
Atelier pâtisserie
Conférence sur la mémoire agricole de l’île l’agriculture au coeur de l’économie de Sainte Lucie.
Déjeuner autour de l’amande.
Maximum 25 personnes
Groupes de 8 à 10 personnes acceptés
.
115 Avenue Adolphe Turrel Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 07 41 19 32
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English :
Almonds and the Agricultural Heritage of Saint Lucia.
Tentative Program:
Baking Workshop
Lecture on the island’s agricultural heritage: agriculture at the heart of Saint Lucia’s economy.
Almond-themed lunch.
Maximum 25 people
Groups of 8 to 10 people accepted
L’événement FETE DE L’AMANDE DE SAINTE-LUCIE Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-31 par
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