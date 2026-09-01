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FETE DE L’AMANDE DE SAINTE-LUCIE Port-la-Nouvelle

vendredi 25 septembre 2026 · Port-la-Nouvelle

FETE DE L’AMANDE DE SAINTE-LUCIE Port-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Adresse
115 Avenue Adolphe Turrel
Ville
11210 Port-la-Nouvelle
Département
Aude
Tarif
33 33 33 Tarif de base plein tarif

Port-la-Nouvelle

FETE DE L’AMANDE DE SAINTE-LUCIE

115 Avenue Adolphe Turrel Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Les amandes et la mémoire agricole de Sainte Lucie.
Programme prévisionnel:
Atelier pâtisserie
Conférence sur la mémoire agricole de l’île l’agriculture au coeur de l’économie de Sainte Lucie.
Déjeuner autour de l’amande.

Maximum 25 personnes
Groupes de 8 à 10 personnes acceptés
  .

115 Avenue Adolphe Turrel Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 07 41 19 32 

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English :

Almonds and the Agricultural Heritage of Saint Lucia.
Tentative Program:
Baking Workshop
Lecture on the island’s agricultural heritage: agriculture at the heart of Saint Lucia’s economy.
Almond-themed lunch.

Maximum 25 people
Groups of 8 to 10 people accepted

L’événement FETE DE L’AMANDE DE SAINTE-LUCIE Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-31 par

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