Informations pratiques

Port-la-Nouvelle

FETE DE L’AMANDE DE SAINTE-LUCIE

115 Avenue Adolphe Turrel Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Les amandes et la mémoire agricole de Sainte Lucie.

Programme prévisionnel:

Atelier pâtisserie

Conférence sur la mémoire agricole de l’île l’agriculture au coeur de l’économie de Sainte Lucie.

Déjeuner autour de l’amande.

Maximum 25 personnes

Groupes de 8 à 10 personnes acceptés

.

115 Avenue Adolphe Turrel Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 07 41 19 32

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English :

Almonds and the Agricultural Heritage of Saint Lucia.

Tentative Program:

Baking Workshop

Lecture on the island’s agricultural heritage: agriculture at the heart of Saint Lucia’s economy.

Almond-themed lunch.

Maximum 25 people

Groups of 8 to 10 people accepted

L’événement FETE DE L’AMANDE DE SAINTE-LUCIE Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-31 par