Fête de Lamelouze, Terrain communal du Plô, Lamelouze

Informations pratiques

Fête de Lamelouze Samedi 18 juillet, 17h00 Terrain communal du Plô Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Buvette et restauration.

Terrain communal du Plô Terrain communal du Plô, 30110 Lamelouze Lamelouze 30110 Gard Occitanie

Animée par Music Paradise.