AGENDA · Lamelouze
Fête de Lamelouze, Terrain communal du Plô, Lamelouze
samedi 18 juillet 2026 · Terrain communal du Plô · Lamelouze
Informations pratiques
Fête de Lamelouze Samedi 18 juillet, 17h00 Terrain communal du Plô Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00
Buvette et restauration.
Terrain communal du Plô Terrain communal du Plô, 30110 Lamelouze Lamelouze 30110 Gard Occitanie
Animée par Music Paradise.