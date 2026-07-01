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Fête de Lamelouze, Terrain communal du Plô, Lamelouze

samedi 18 juillet 2026 · Terrain communal du Plô · Lamelouze

Fête de Lamelouze, Terrain communal du Plô, Lamelouze

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Terrain communal du Plô
Adresse
Terrain communal du Plô, 30110 Lamelouze
Ville
30110 Lamelouze
Département
Gard

Fête de Lamelouze Samedi 18 juillet, 17h00 Terrain communal du Plô Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Buvette et restauration.

Terrain communal du Plô Terrain communal du Plô, 30110 Lamelouze Lamelouze 30110 Gard Occitanie
Animée par Music Paradise.

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