AGENDA · Lamelouze
Repas des chasseurs, Terrain communal du Plô, Lamelouze
samedi 4 juillet 2026 · Terrain communal du Plô · Lamelouze
Informations pratiques
Repas des chasseurs Samedi 4 juillet, 12h00, 19h30 Terrain communal du Plô Gard
25 € (2 repas)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T12:00:00+02:00 – 2026-07-04T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Terrain communal du Plô Terrain communal du Plô, 30110 Lamelouze Lamelouze 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 00 65 58 »}]
Deux repas organisés midi et soir par l’association intercommunale de chasse Lamelouze-Soustelle. Repas