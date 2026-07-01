Repas des chasseurs, Terrain communal du Plô, Lamelouze

Informations pratiques

Repas des chasseurs Samedi 4 juillet, 12h00, 19h30 Terrain communal du Plô Gard

25 € (2 repas)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T12:00:00+02:00 – 2026-07-04T14:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Terrain communal du Plô Terrain communal du Plô, 30110 Lamelouze Lamelouze 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 00 65 58 »}]

Deux repas organisés midi et soir par l’association intercommunale de chasse Lamelouze-Soustelle. Repas