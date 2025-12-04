Fête de l’âne et du cheval Percheron Plaine de la Futaie Le Mans

Fête de l’âne et du cheval Percheron

L’âne et le cheval percheron seront de nouveau à l’honneur à l’Arche de la Nature !

Organisée en partenariat avec le Syndicat sarthois du cheval percheron, cette fête propose démonstrations de débardage, ferrage, labour, maniabilité, chorégraphie des amazones, tir à la corde. L’âne est pleinement associé à la fête avec la présentation de différentes races. Les enfants pourront manier ces petits équidés sur des parcours afin de vérifier si l’animal est aussi têtu qu’on le dit ! .

Plaine de la Futaie Arche de la Nature Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 00 archedelanature@lemans.fr

The donkey and the Percheron horse will once again be in the spotlight at the Arche de la Nature!

