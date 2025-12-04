Fête de l’âne et du cheval Percheron Plaine de la Futaie Le Mans
Fête de l’âne et du cheval Percheron Plaine de la Futaie Le Mans dimanche 18 octobre 2026.
Fête de l’âne et du cheval Percheron
Plaine de la Futaie Arche de la Nature Le Mans Sarthe
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
2026-10-18
L’âne et le cheval percheron seront de nouveau à l’honneur à l’Arche de la Nature !
Organisée en partenariat avec le Syndicat sarthois du cheval percheron, cette fête propose démonstrations de débardage, ferrage, labour, maniabilité, chorégraphie des amazones, tir à la corde. L’âne est pleinement associé à la fête avec la présentation de différentes races. Les enfants pourront manier ces petits équidés sur des parcours afin de vérifier si l’animal est aussi têtu qu’on le dit ! .
Plaine de la Futaie Arche de la Nature Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 00 archedelanature@lemans.fr
English :
The donkey and the Percheron horse will once again be in the spotlight at the Arche de la Nature!
