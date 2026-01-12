Fête de l’arbre et du cidre Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Fête de l’arbre et du cidre

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-11-01 10:30:00

fin : 2026-11-01 17:30:00

2026-11-01

pressage de pommes, cheval percheron au travail, conférences, expositions, démonstrations et dégustations,

Restauration sur site. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

English : Fête de l’arbre et du cidre

