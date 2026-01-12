Fête de l’arbre et du cidre Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
Fête de l’arbre et du cidre Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière dimanche 1 novembre 2026.
Fête de l’arbre et du cidre
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2026-11-01 10:30:00
fin : 2026-11-01 17:30:00
Date(s) :
2026-11-01
pressage de pommes, cheval percheron au travail, conférences, expositions, démonstrations et dégustations,
Restauration sur site. .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
English : Fête de l’arbre et du cidre
L’événement Fête de l’arbre et du cidre Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-01-12 par ECOMUSEE DU PERCHE