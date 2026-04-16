Ceaulmont

Fête de l’Ascension

Ceaulmont Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Fête de l’Ascension organisée par le Comité des fêtes.

Le Comité des fêtes de Ceaulmont organise chaque année la fête de l’Ascension avec au programme fête foraine, repas omelette au jambon suivi d’un feu d’artifice. .

Ceaulmont 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 44 65 18

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English : CANCELLED Ascension Festival organised by the Comité des fêtes

CANCELLED Ascension Festival organised by the Comité des fêtes

L’événement Fête de l’Ascension Ceaulmont a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse