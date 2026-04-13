Randonnée pédestre Ceaulmont
Randonnée pédestre Ceaulmont dimanche 10 mai 2026.
Ceaulmont
Randonnée pédestre
Les Granges Ceaulmont Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée pédestre organisée par l’APE les filous des Granges.
Randonnée pédestre proposant trois itinéraires de 9, 13 et 17 km, avec des points de ravitaillement sur chaque parcours. 2 .
Les Granges Ceaulmont 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 09 04 17
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English :
Hiking organized by APE les filous des Granges.
L’événement Randonnée pédestre Ceaulmont a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée de la Creuse
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