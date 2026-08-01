Fête de l’Assomption Lampaul-Plouarzel
dimanche 16 août 2026 · Lampaul-Plouarzel
Informations pratiques
Lampaul-Plouarzel
Fête de l’Assomption
Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:30:00
fin : 2026-08-16 19:30:00
Date(s) :
2026-08-16
17h 30 Présentation historique de l’Assomption
17h40 Chapelet
18h15 Présentation de la statue de Sainte Vierge à l’Enfant, située dans la chapelle
18h30 Cantiques en français, en breton et en latin
19h30 Verre de l’amitié .
Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 23 45
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English :
L’événement Fête de l’Assomption Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT IROISE BRETAGNE
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