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AGENDA · Lampaul-Plouarzel

Fête de l’Assomption Lampaul-Plouarzel

dimanche 16 août 2026 · Lampaul-Plouarzel

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Chapelle Saint Egarec
Ville
29810 Lampaul-Plouarzel
Département
Finistère
Tarif

Lampaul-Plouarzel

Fête de l’Assomption

Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:30:00
fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :
2026-08-16

17h 30 Présentation historique de l’Assomption
17h40 Chapelet
18h15 Présentation de la statue de Sainte Vierge à l’Enfant, située dans la chapelle
18h30 Cantiques en français, en breton et en latin
19h30 Verre de l’amitié   .

Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 23 45 

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English :

L’événement Fête de l’Assomption Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT IROISE BRETAGNE

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