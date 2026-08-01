Informations pratiques

Lampaul-Plouarzel

Fête de l’Assomption

Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:30:00

fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :

2026-08-16

17h 30 Présentation historique de l’Assomption

17h40 Chapelet

18h15 Présentation de la statue de Sainte Vierge à l’Enfant, située dans la chapelle

18h30 Cantiques en français, en breton et en latin

19h30 Verre de l’amitié .

Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 23 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de l’Assomption Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT IROISE BRETAGNE