Journée musicale Lampaul-Plouarzel
samedi 15 août 2026 · Lampaul-Plouarzel
Informations pratiques
Lampaul-Plouarzel
Journée musicale
Scène béton a Porspaul Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15 23:45:00
Date(s) :
2026-08-15
L’association Radiocretinacé vous invite a Porspaul (scène en béton).
Au programme tango et musiques similaires, musique des années 80 …
Soirée techno avec trois DJ.
De la musique variée pour tous, concert gratuit.
En cas de mauvais temps, l’animation se passera au Ti Kal. .
Scène béton a Porspaul Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 25 10 66 07
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English :
L’événement Journée musicale Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-26 par OT IROISE BRETAGNE
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