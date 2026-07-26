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AGENDA · Lampaul-Plouarzel

Journée musicale Lampaul-Plouarzel

samedi 15 août 2026 · Lampaul-Plouarzel

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Scène béton a Porspaul
Ville
29810 Lampaul-Plouarzel
Département
Finistère
Tarif

Lampaul-Plouarzel

Journée musicale

Scène béton a Porspaul Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15 23:45:00

Date(s) :
2026-08-15

L’association Radiocretinacé vous invite a Porspaul (scène en béton).
Au programme tango et musiques similaires, musique des années 80 …
Soirée techno avec trois DJ.

De la musique variée pour tous, concert gratuit.
En cas de mauvais temps, l’animation se passera au Ti Kal.   .

Scène béton a Porspaul Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 25 10 66 07 

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English :

L’événement Journée musicale Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-26 par OT IROISE BRETAGNE

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