Informations pratiques

Lampaul-Plouarzel

Journée musicale

Scène béton a Porspaul Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15 23:45:00

Date(s) :

2026-08-15

L’association Radiocretinacé vous invite a Porspaul (scène en béton).

Au programme tango et musiques similaires, musique des années 80 …

Soirée techno avec trois DJ.

De la musique variée pour tous, concert gratuit.

En cas de mauvais temps, l’animation se passera au Ti Kal. .

Scène béton a Porspaul Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 25 10 66 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée musicale Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-26 par OT IROISE BRETAGNE