Fête de l’Assomption Procession Départ de l’église Notre-Dame Royan

Informations pratiques

Royan

Fête de l’Assomption Procession

Départ de l’église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Procession mariale à l’occasion de la fête du 15 août marche vers le port (allée du Lougre, rue de la Tartane, quai de l’Amiral Meyer), Esplanade Kerimel de Kerveno, place Charles de Gaulle, rue Notre-Dame et retour à l’église Notre-Dame.

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Départ de l’église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 33 03 notredameroyan@orange.fr

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English :

Marian procession on the occasion of the August 15th feast day: walk to the port (Allée du Lougre, Rue de la Tartane, Quai de l’Amiral Meyer), Esplanade Kerimel de Kerveno, Place Charles de Gaulle, Rue Notre-Dame, and back to Notre-Dame Church.

L’événement Fête de l’Assomption Procession Royan a été mis à jour le 2026-07-02 par Mairie de Royan