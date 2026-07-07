Fête de l’Assomption Procession Départ de l’église Notre-Dame Royan
samedi 15 août 2026 · Départ de l’église Notre-Dame · Royan
Informations pratiques
Royan
Fête de l’Assomption Procession
Départ de l’église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Procession mariale à l’occasion de la fête du 15 août marche vers le port (allée du Lougre, rue de la Tartane, quai de l’Amiral Meyer), Esplanade Kerimel de Kerveno, place Charles de Gaulle, rue Notre-Dame et retour à l’église Notre-Dame.
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Départ de l’église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 33 03 notredameroyan@orange.fr
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English :
Marian procession on the occasion of the August 15th feast day: walk to the port (Allée du Lougre, Rue de la Tartane, Quai de l’Amiral Meyer), Esplanade Kerimel de Kerveno, Place Charles de Gaulle, Rue Notre-Dame, and back to Notre-Dame Church.
L’événement Fête de l’Assomption Procession Royan a été mis à jour le 2026-07-02 par Mairie de Royan
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