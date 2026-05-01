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Fête de l’atelier de danses des Pastourels Barguelonne-en-Quercy

Fête de l’atelier de danses des Pastourels Barguelonne-en-Quercy

Fête de l’atelier de danses des Pastourels Barguelonne-en-Quercy vendredi 29 mai 2026.

Ville : 46800 Barguelonne-en-Quercy

Département : Lot

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Participation libre

Barguelonne-en-Quercy

Fête de l’atelier de danses des Pastourels

Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Fête des ateliers de danses traditionnelles de Montcuq.

Fête des ateliers de danses traditionnelles de Montcuq.

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Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12  fabi.vilate@wanadoo.fr

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Fête des ateliers de danses traditionnelles de Montcuq.

L’événement Fête de l’atelier de danses des Pastourels Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Cahors Vallée du Lot

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