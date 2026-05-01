Barguelonne-en-Quercy

Fête de l’atelier de danses des Pastourels

Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Fête des ateliers de danses traditionnelles de Montcuq.

Fête des ateliers de danses traditionnelles de Montcuq.

.

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12 fabi.vilate@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête des ateliers de danses traditionnelles de Montcuq.

L’événement Fête de l’atelier de danses des Pastourels Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Cahors Vallée du Lot