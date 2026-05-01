Fête de l’atelier de danses des Pastourels Barguelonne-en-Quercy
Fête de l’atelier de danses des Pastourels Barguelonne-en-Quercy vendredi 29 mai 2026.
Barguelonne-en-Quercy
Fête de l’atelier de danses des Pastourels
Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Fête des ateliers de danses traditionnelles de Montcuq.
Fête des ateliers de danses traditionnelles de Montcuq.
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Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12 fabi.vilate@wanadoo.fr
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Fête des ateliers de danses traditionnelles de Montcuq.
L’événement Fête de l’atelier de danses des Pastourels Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Cahors Vallée du Lot