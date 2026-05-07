Festival de la Bière Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy
Festival de la Bière Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy vendredi 5 juin 2026.
Barguelonne-en-Quercy
Festival de la Bière Saint-Daunès
Place du Souvenir Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
Le Festival de la Bière de Saint-Daunès est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bières artisanales lotoises
Le Festival de la Bière de Saint-Daunès est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bières artisanales lotoises. Des brasseurs locaux seront présents pour faire découvrir leurs productions dans une ambiance conviviale et festive. Le programme inclut un marché gourmand, des dégustations, des concerts et des animations variées. Une tombola permettra de remporter son poids en bière.
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Place du Souvenir Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie cdfdesaintdaunes@gmail.com
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English :
The Saint-Daunès Beer Festival is a must for fans of Lotois craft beers
L’événement Festival de la Bière Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot