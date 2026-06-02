Fête Votive de Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy
Fête Votive de Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy vendredi 24 juillet 2026.
Barguelonne-en-Quercy
Fête Votive de Saint-Pantaléon
Saint-Pantaléon Place du village Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Le comité des fêtes propose de nombreuses animations dans le village pendant tout le week-end marché gourmand, concours de pétanque, loto, concerts, vide-greniers.
Le comité des fêtes propose de nombreuses animations dans le village pendant tout le week-end marché gourmand, concours de pétanque, loto, concerts, vide-greniers.
.
Saint-Pantaléon Place du village Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 22 26 20 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The festivities committee is offering numerous events in the village throughout the weekend: gourmet market, petanque competition, bingo, concerts, garage sale.
L’événement Fête Votive de Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Castelnau-Montratier