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Fête Votive de Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy

Fête Votive de Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy

Fête Votive de Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Saint-Pantaléon

Adresse : Place du village

Ville : 46800 Barguelonne-en-Quercy

Département : Lot

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Barguelonne-en-Quercy

Fête Votive de Saint-Pantaléon

Saint-Pantaléon Place du village Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Le comité des fêtes propose de nombreuses animations dans le village pendant tout le week-end marché gourmand, concours de pétanque, loto, concerts, vide-greniers.

Le comité des fêtes propose de nombreuses animations dans le village pendant tout le week-end marché gourmand, concours de pétanque, loto, concerts, vide-greniers.

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Saint-Pantaléon Place du village Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 22 26 20 02 

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English :

The festivities committee is offering numerous events in the village throughout the weekend: gourmet market, petanque competition, bingo, concerts, garage sale.

L’événement Fête Votive de Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Castelnau-Montratier

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