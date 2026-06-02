Fête Votive de Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy

Fête Votive de Saint-Pantaléon

Saint-Pantaléon Place du village Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Le comité des fêtes propose de nombreuses animations dans le village pendant tout le week-end marché gourmand, concours de pétanque, loto, concerts, vide-greniers.

Le comité des fêtes propose de nombreuses animations dans le village pendant tout le week-end marché gourmand, concours de pétanque, loto, concerts, vide-greniers.

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Saint-Pantaléon Place du village Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 22 26 20 02

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English :

The festivities committee is offering numerous events in the village throughout the weekend: gourmet market, petanque competition, bingo, concerts, garage sale.

L’événement Fête Votive de Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Castelnau-Montratier