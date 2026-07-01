Saint-Pantaléon en fête Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Pantaléon · Barguelonne-en-Quercy
Informations pratiques
Barguelonne-en-Quercy
Saint-Pantaléon en fête
Saint-Pantaléon Place des Festivités Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-23
Le comité des fêtes de Saint-Pantaléon organise sa fête le dernier week-end de juillet.
Le comité des fêtes de Saint-Pantaléon organise sa fête le dernier week-end de juillet.
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Saint-Pantaléon Place des Festivités Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 56 79 17 59
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English :
The Saint-Pantaléon Festival Committee is organizing its festival on the last weekend of July.
L’événement Saint-Pantaléon en fête Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot
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