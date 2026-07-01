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Saint-Pantaléon en fête Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy

jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Pantaléon · Barguelonne-en-Quercy

Saint-Pantaléon en fête Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Saint-Pantaléon
Adresse
Place des Festivités
Ville
46800 Barguelonne-en-Quercy
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Barguelonne-en-Quercy

Saint-Pantaléon en fête

Saint-Pantaléon Place des Festivités Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-23

Le comité des fêtes de Saint-Pantaléon organise sa fête le dernier week-end de juillet.

Le comité des fêtes de Saint-Pantaléon organise sa fête le dernier week-end de juillet.

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Saint-Pantaléon Place des Festivités Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 56 79 17 59 

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English :

The Saint-Pantaléon Festival Committee is organizing its festival on the last weekend of July.

L’événement Saint-Pantaléon en fête Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot

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