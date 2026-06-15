Vide-greniers s- Brocante à Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy
Vide-greniers s- Brocante à Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy dimanche 26 juillet 2026.
Barguelonne-en-Quercy
Vide-greniers s- Brocante à Saint-Pantaléon
Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide grenier se tenant toute la journée du dimanche ; restauration sur place le midi, concours de pétanque dans l’après-midi,buvette toute la journée, exposition à la salle des fêtes.
Vide grenier se tenant toute la journée du dimanche ; restauration sur place le midi, concours de pétanque dans l’après-midi,buvette toute la journée, exposition à la salle des fêtes.
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Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 79 89 66 81
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English :
Garage sale taking place all day Sunday; lunch served on site, pétanque tournament in the afternoon, refreshments available all day, exhibition in the community hall.
L’événement Vide-greniers s- Brocante à Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Castelnau-Montratier
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