Barguelonne-en-Quercy

Vide-greniers s- Brocante à Saint-Pantaléon

Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide grenier se tenant toute la journée du dimanche ; restauration sur place le midi, concours de pétanque dans l’après-midi,buvette toute la journée, exposition à la salle des fêtes.

Vide grenier se tenant toute la journée du dimanche ; restauration sur place le midi, concours de pétanque dans l’après-midi,buvette toute la journée, exposition à la salle des fêtes.

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Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 79 89 66 81

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English :

Garage sale taking place all day Sunday; lunch served on site, pétanque tournament in the afternoon, refreshments available all day, exhibition in the community hall.

L’événement Vide-greniers s- Brocante à Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Castelnau-Montratier