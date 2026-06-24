Fête votive de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy
Fête votive de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy samedi 1 août 2026.
Barguelonne-en-Quercy
Fête votive de Bagat-en-Quercy
Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Bagat-en-Quercy vous accueille pour son annuelle fête de village !
Bagat-en-Quercy vous accueille pour son annuelle fête de village !
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Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 93 41
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English :
Bagat-en-Quercy welcomes you to its annual village festival!
L’événement Fête votive de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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