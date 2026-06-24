Barguelonne-en-Quercy

Fête votive de Bagat-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Bagat-en-Quercy vous accueille pour son annuelle fête de village !

Bagat-en-Quercy vous accueille pour son annuelle fête de village !

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Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 93 41

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English :

Bagat-en-Quercy welcomes you to its annual village festival!

L’événement Fête votive de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot