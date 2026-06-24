UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête votive de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy

Fête votive de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy

Fête votive de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy samedi 1 août 2026.

Ville
46800 Barguelonne-en-Quercy
Département
Lot
Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif

Barguelonne-en-Quercy

Fête votive de Bagat-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Bagat-en-Quercy vous accueille pour son annuelle fête de village !

Bagat-en-Quercy vous accueille pour son annuelle fête de village !

  .

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 93 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bagat-en-Quercy welcomes you to its annual village festival!

L’événement Fête votive de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Barguelonne-en-Quercy (Lot)