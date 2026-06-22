Bagat en fête Le Bourg Barguelonne-en-Quercy vendredi 31 juillet 2026.

Barguelonne-en-Quercy

Bagat en fête

Le Bourg Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Le Comité des fêtes de Bagat vous attend avec de nombreuses animations festives.

Le Comité des fêtes de Bagat vous attend avec de nombreuses animations festives.

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Le Bourg Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 92 58

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English :

The Bagat Festival Committee looks forward to welcoming you with a variety of festive activities.

L’événement Bagat en fête Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Castelnau-Montratier