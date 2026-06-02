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Nuit des étoiles observation du ciel Barguelonne-en-Quercy

Nuit des étoiles observation du ciel Barguelonne-en-Quercy

Nuit des étoiles observation du ciel Barguelonne-en-Quercy dimanche 2 août 2026.

Ville : 46800 Barguelonne-en-Quercy

Département : Lot

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Barguelonne-en-Quercy

Nuit des étoiles observation du ciel

Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02 23:59:00

Date(s) :
2026-08-02

Organisée par le Club Astronomie de Gigouzac

Organisée par le Club Astronomie de Gigouzac

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Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 42 87 96 76  astrogigouzac@free.fr

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English :

Organized by Club Astronomie de Gigouzac

L’événement Nuit des étoiles observation du ciel Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot

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