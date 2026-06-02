Nuit des étoiles observation du ciel Barguelonne-en-Quercy
Nuit des étoiles observation du ciel Barguelonne-en-Quercy dimanche 2 août 2026.
Barguelonne-en-Quercy
Nuit des étoiles observation du ciel
Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02 23:59:00
Date(s) :
2026-08-02
Organisée par le Club Astronomie de Gigouzac
Organisée par le Club Astronomie de Gigouzac
.
Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 42 87 96 76 astrogigouzac@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Club Astronomie de Gigouzac
L’événement Nuit des étoiles observation du ciel Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Barguelonne-en-Quercy (Lot)
- La Dralha Blanca randonnée à vélo Barguelonne-en-Quercy 21 juin 2026
- Lot’Ochtone à Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy 16 juillet 2026
- Fête Votive de Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy 24 juillet 2026