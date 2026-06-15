Fête votive de Saint-Daunès Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy

Fête votive de Saint-Daunès

Saint-Daunès Place du Village de Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Le comité de fêtes organise sa fête votive sur 3 jours.

Le comité de fêtes organise sa fête votive sur 3 jours.

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Saint-Daunès Place du Village de Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 89 00 88

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English :

The festival committee is organizing its three-day festival.

L’événement Fête votive de Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Castelnau-Montratier