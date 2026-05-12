La Dralha Blanca randonnée à vélo Barguelonne-en-Quercy
La Dralha Blanca randonnée à vélo Barguelonne-en-Quercy dimanche 21 juin 2026.
Barguelonne-en-Quercy
La Dralha Blanca randonnée à vélo
Salle des fêtes de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Quatrième édition de la randonnée de Lot of Gravel La Dralha Blanca ! Circuits de 35, 55 et 80 et 100km
Quatrième édition de la randonnée de Lot of Gravel La Dralha Blanca ! Circuits de 35, 55 et 80 et 100km. Chemins ouverts à tout type de vélo Gravel, VTT, VTTAE, VTC.
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Salle des fêtes de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie
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English :
Fourth edition of the Lot of Gravel ride: La Dralha Blanca! Circuits of 35, 55 and 80 and 100km
L’événement La Dralha Blanca randonnée à vélo Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CVL Castelnau-Montratier