Barguelonne-en-Quercy

La Dralha Blanca randonnée à vélo

Salle des fêtes de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Quatrième édition de la randonnée de Lot of Gravel La Dralha Blanca ! Circuits de 35, 55 et 80 et 100km

Quatrième édition de la randonnée de Lot of Gravel La Dralha Blanca ! Circuits de 35, 55 et 80 et 100km. Chemins ouverts à tout type de vélo Gravel, VTT, VTTAE, VTC.

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Salle des fêtes de Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie

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English :

Fourth edition of the Lot of Gravel ride: La Dralha Blanca! Circuits of 35, 55 and 80 and 100km

L’événement La Dralha Blanca randonnée à vélo Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CVL Castelnau-Montratier