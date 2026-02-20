Fête de l’automne

salle polyvalente Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-05-01 2026-10-25

Brocante et vide-grenier, autour de la salle polyvalente. 2€ par véhicule, emplacement de moins de 10 mètres gratuit. .

salle polyvalente Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 29 77 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’automne

L’événement Fête de l’automne Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Pays Sostranien