Fête du printemps randonnée pédestre

Forgevieille Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Rando pédestre de la fête du printemps, en parallèle au vide-grenier. Trois parcours au choix 7 km ; 11 km ; 16 km. Points de ravitaillement sur chacun des parcours.

Départs libres de 7h30 à 9h30. .

Forgevieille Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 76 19

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English :

L’événement Fête du printemps randonnée pédestre Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien