Fête du printemps randonnée pédestre Saint-Germain-Beaupré
Fête du printemps randonnée pédestre Saint-Germain-Beaupré vendredi 1 mai 2026.
Fête du printemps randonnée pédestre
Forgevieille Saint-Germain-Beaupré Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Rando pédestre de la fête du printemps, en parallèle au vide-grenier. Trois parcours au choix 7 km ; 11 km ; 16 km. Points de ravitaillement sur chacun des parcours.
Départs libres de 7h30 à 9h30. .
Forgevieille Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 76 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du printemps randonnée pédestre Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à Saint-Germain-Beaupré (Creuse)
- Stage de cirque route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré 25 avril 2026
- Circuit pédestre n° 5 Forgevieille Saint-Germain-Beaupré Creuse 1 mai 2026
- Fête de l’automne Saint-Germain-Beaupré 1 mai 2026
- Fête du printemps brocante Saint-Germain-Beaupré 1 mai 2026
- 62e Prix du Muguet Saint-Germain-Beaupré 1 mai 2026