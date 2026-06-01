Fête de le Musique 3ème édition Cour et parc du restaurant La Distillerie 1881 Aillevillers-et-Lyaumont vendredi 19 juin 2026.

Aillevillers-et-Lyaumont

Fête de le Musique 3ème édition

Cour et parc du restaurant La Distillerie 1881 31 Rue Charles Demandre Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-21 23:45:00

Date(s) :

2026-06-19

Nous vous attendons pour notre 3ème édition de la fête de la musique à La Distillerie 1881 sur 2 jours les vendredi 19 (17h20-3h00) et samedi 20 juin 2026 (16h-3h00).

Nous accueillons 10 groupes live de styles musicaux éclectiques. Le vendredi soir nous tirons également un feu d’artifice à 23h45.

Sur place, buvette, petite restauration (BBQ, frites, barbe à papa, glaces à l’italienne… nos burgers maison au BBQ sont de retour avec cette année des burgers végé également!)… et toilettes!

L’entrée est libre et gratuite.

Événement en extérieur avec scène abritée et nombreux espaces sous chapiteaux et tonnelles.

Faisons vivre nos villages et célébrons l’été en partageant de beaux moments de convivialité et de découverte musicale! .

Cour et parc du restaurant La Distillerie 1881 31 Rue Charles Demandre Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 19 33 01 ladistillerie.1881@yahoo.com

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English : Fête de le Musique 3ème édition

L’événement Fête de le Musique 3ème édition Aillevillers-et-Lyaumont a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD