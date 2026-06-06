Arreau

Fête de l’Eau

ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Du 13 au 16 août, la Fête de l’Eau revient à Arreau pour une 4ème édition avec de nombreuses animations, expositions et conférences sans oublier son spectacle nocturne Eaux et Lumières et le bal à partir de 21h avec l’Orchestra Sud Melody.

Programmation en cours.

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ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

From August 13 to 16, the Fête de l’Eau returns to Arreau for its 4th edition, with numerous events, exhibitions and conferences, not forgetting the Eaux et Lumières night show and the dance from 9pm with Orchestra Sud Melody.

Program in progress.

L’événement Fête de l’Eau Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65