Bujaleuf

Fête de l’écotourisme à Bujaleuf 11ème édition

Place de l’église Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Fête de l’écotourisme 2026, partez pour une balade nature conviviale à Bujaleuf afin d’éveiller vos sens et découvrir autrement la faune et la flore locales. Accompagnés de passionnés, les participants apprendront à reconnaître les oiseaux et leurs chants, découvriront les plantes sauvages et leurs usages, ainsi que quelques savoir-faire traditionnels autour de la vannerie. La balade se poursuivra par un moment gourmand avec plusieurs dégustations de produits du terroir tisanes, crème de marrons, jus de pommes, fromages de chèvre et de vache. Prévoir de bonnes chaussures! .

Place de l’église Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 50 04 mairie@bujaleuf.fr

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English : Fête de l’écotourisme à Bujaleuf 11ème édition

L’événement Fête de l’écotourisme à Bujaleuf 11ème édition Bujaleuf a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Portes de Vassivière