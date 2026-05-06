Fête de l’Espace de quartier Soubeyran, Espace de quartier Soubeyran, Genève
Fête de l’Espace de quartier Soubeyran, Espace de quartier Soubeyran, Genève samedi 9 mai 2026.
Fête de l’Espace de quartier Soubeyran Samedi 9 mai, 11h30 Espace de quartier Soubeyran
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:30:00+02:00 – 2026-05-09T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:30:00+02:00 – 2026-05-09T19:30:00+02:00
Programme:
11h30 Accueil
12h-14h Repas offert
13h Chansons françaises La Chorale de Genève (Vieusseux)
14h-16h Bougeons ensemble (Tai-chi, qi gong, gymnastique, yoga, méditation, …)
16h Goûter offert
16h-18h Créons ensemble (Maquillage et jeux pour enfants, bricolage, couture créative, démonstration et dégustation de cuisine indienne, …)
18h-19h30 Apéritif dînatoire en musique
Gratuit et ouvert à toutes et tous
En collaboration avec : Camarada, Dil Shala Geneva, Yoga matinal, Yoga Servette, Taï Chi/Qi Qong, Yoga Chi, Mantra meditation, Saybar, Swiss Nanny Association, La Bariolée, Calim, Caritas, Coudre le fil des relations, Secteur petite enfance de la Servette, Université des Cultures de Genève, Association intégration Mineur-es et Familles, Association des Marocains résidant en Suisse, Vieusseux to the World, Service de la jeunesse, Pro Senectute, Hatha Yoga, Aryoga
Renseignements
Equipe sociale de proximité Servette Petit-Saconnex / Saint-Jean
022 418 97 90
esp.servette.soc@geneve.ch
Espace de quartier Soubeyran Rue Soubeyran 10, 1203 Genève Genève 1203 41224189790 [{« type »: « phone », « value »: « 0224189790 »}] [{« link »: « mailto:esp.servette.soc@geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-soubeyran/
Samedi 9 mai 2026, de 11h30 à 19h30, rue Soubeyran 10 (entrée côté av. Ernest-Pictet, en face de la pharmacie)
C.Vincensini
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