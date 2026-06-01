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Fête de l’étang avec Les Veilleurs de Nuit Chamborand

Fête de l’étang avec Les Veilleurs de Nuit Chamborand

Fête de l’étang avec Les Veilleurs de Nuit Chamborand samedi 13 juin 2026.

Adresse : Etang

Ville : 23240 Chamborand

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit

Chamborand

Fête de l’étang avec Les Veilleurs de Nuit

Etang Chamborand Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Repas et soirée en musique animée par Les Veilleurs de Nuit !
Repas apéritif offert, crudités oeufs, faux-filet frites, fromage, dessert,
Tarifs adulte 20 €uros, enfant 10 €uros.
Inscription obligatoire avant le 07 juin au 06 81 34 33 81.   .

Etang Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 33 81  aurelie.beauchet@gmail.com

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English : Fête de l’étang avec Les Veilleurs de Nuit

L’événement Fête de l’étang avec Les Veilleurs de Nuit Chamborand a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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