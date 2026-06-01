Chamborand

Fête de l’étang avec Les Veilleurs de Nuit

Etang Chamborand Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Repas et soirée en musique animée par Les Veilleurs de Nuit !

Repas apéritif offert, crudités oeufs, faux-filet frites, fromage, dessert,

Tarifs adulte 20 €uros, enfant 10 €uros.

Inscription obligatoire avant le 07 juin au 06 81 34 33 81. .

Etang Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 33 81 aurelie.beauchet@gmail.com

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English : Fête de l’étang avec Les Veilleurs de Nuit

L’événement Fête de l’étang avec Les Veilleurs de Nuit Chamborand a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse