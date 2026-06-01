Lézignan-Corbières

FÊTE DE L’ÉTANG DES COLOMBES

Chemin Paul Pugnaud Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Château Étang des Colombes ouvre, comme chaque année, les portes de son domaine pour vous faire découvrir et déguster ses cuvées.

Au programme

Une soirée animée par une chorale dès 19h15 dans le chai

Restauration sur place avec les food trucks Chez Bebelle, un bar à huîtres et des stands de douceurs sucrées

Ambiance festive tout au long de la soirée avec un DJ

Parking sur place

Entrée gratuite

Venez partager un moment convivial dans un cadre exceptionnel et profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la gastronomie, du vin et de la musique.

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Chemin Paul Pugnaud Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 03

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English :

As it does every year, Château Chtang des Colombes is opening the doors to its estate so you can discover and taste its wines.

On the program:

An evening featuring a choir performance starting at 7:15 p.m. in the wine cellar

On-site dining with food trucks from Chez Bebelle, an oyster bar, and stands offering sweet treats

A festive atmosphere throughout the evening with a DJ

On-site parking

Free admission

Come share a convivial moment in an exceptional setting and enjoy a wonderful evening filled with fine food, wine, and music.

L’événement FÊTE DE L’ÉTANG DES COLOMBES Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-06-17 par