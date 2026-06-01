FÊTE DE L’ÉTANG DES COLOMBES Lézignan-Corbières
FÊTE DE L’ÉTANG DES COLOMBES Lézignan-Corbières samedi 27 juin 2026.
Lézignan-Corbières
FÊTE DE L’ÉTANG DES COLOMBES
Chemin Paul Pugnaud Lézignan-Corbières Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Château Étang des Colombes ouvre, comme chaque année, les portes de son domaine pour vous faire découvrir et déguster ses cuvées.
Au programme
Une soirée animée par une chorale dès 19h15 dans le chai
Restauration sur place avec les food trucks Chez Bebelle, un bar à huîtres et des stands de douceurs sucrées
Ambiance festive tout au long de la soirée avec un DJ
Parking sur place
Entrée gratuite
Venez partager un moment convivial dans un cadre exceptionnel et profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la gastronomie, du vin et de la musique.
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Chemin Paul Pugnaud Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 03
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English :
As it does every year, Château Chtang des Colombes is opening the doors to its estate so you can discover and taste its wines.
On the program:
An evening featuring a choir performance starting at 7:15 p.m. in the wine cellar
On-site dining with food trucks from Chez Bebelle, an oyster bar, and stands offering sweet treats
A festive atmosphere throughout the evening with a DJ
On-site parking
Free admission
Come share a convivial moment in an exceptional setting and enjoy a wonderful evening filled with fine food, wine, and music.
L’événement FÊTE DE L’ÉTANG DES COLOMBES Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-06-17 par
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