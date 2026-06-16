Lézignan-Corbières

L’ÉTÉ EN CORBIERES CHÂTEAU GRAND MOULIN

6 Avenue Maréchal Gallieni Lézignan-Corbières Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Dans le cadre de l’été en Corbières c’est au Château Grand Moulin que vous allez pouvoir déguster les belles cuvées !

Lors de cette soirée, découvrez les vins du château Grand Moulin , le Chai des Vignerons & Château du Vieux Parc.

Food trucks et animation musicale avec le groupe Paradoxe.

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6 Avenue Maréchal Gallieni Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00

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English :

As part of the Corbières Wine Festival, you’ll be able to taste some wonderful vintages at Château Grand Moulin!

During this evening, discover the wines of Château Grand Moulin, Le Chai des Vignerons, and Château du Vieux Parc.

Food trucks and live music by the band Paradoxe.

L’événement L’ÉTÉ EN CORBIERES CHÂTEAU GRAND MOULIN Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-06-16 par