Troisfontaines

Fête de l’été avec feu d’artifice

17 rue du Stade Parking de l’école Troisfontaines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez vibrer au rythme de la musique, vous émerveiller devant le feu d’artifice, et partager un beau moment de convivialité en plein air.

Au programme bal populaire animé par l’orchestre Ma Bonne Étoile avec piste de danse, défilé aux lampions avec les enfants (départ des ateliers municipaux) suivi d’un feu d’artifice en fin de soirée, à ne pas manquer ! Buvette et restauration seront proposés sur place grillades, pizzas et flamms. Entrée libre.Tout public

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17 rue du Stade Parking de l’école Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 6 89 15 56 00 troisfontaines.fc@moselle.lgef.fr

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English :

Come and enjoy the music, marvel at the fireworks, and share a wonderful moment of conviviality in the open air.

On the program: a popular ball led by the Ma Bonne Étoile orchestra with dance floor, lantern parade with children (departure from the municipal workshops) followed by fireworks at the end of the evening, not to be missed! On-site refreshments: grills, pizzas and flamms. Admission free.

L’événement Fête de l’été avec feu d’artifice Troisfontaines a été mis à jour le 2026-05-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG