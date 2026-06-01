Feu de la Saint-Jean et animations foraines Troisfontaines samedi 27 juin 2026.

Troisfontaines

Feu de la Saint-Jean et animations foraines

rue du Stade Stade de football Troisfontaines Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Célébrez le solstice d’été en admirant un bûcher aux inspirations scandinaves réalisé par les pompiers de Troisfontaines, allumage samedi en fin de soirée. Au programme animation foraine, buvette et restauration (pizza-flamms, grillades, frites, gâteaux).Tout public

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rue du Stade Stade de football Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 25 57 61

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English :

Celebrate the summer solstice by admiring a Scandinavian-inspired bonfire created by the Troisfontaines Fire Department; the bonfire will be lit late Saturday evening. On the program: carnival rides, a refreshment stand, and food (pizza flamm, grilled meats, fries, cakes).

L’événement Feu de la Saint-Jean et animations foraines Troisfontaines a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG