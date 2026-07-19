Fête de l’Eté et Vide-Grenier AIKB Gouarec
dimanche 23 août 2026 · Gouarec
Informations pratiques
Gouarec
Fête de l’Eté et Vide-Grenier AIKB
Le Foirail Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Fête de l’Eté et Vide-Grenier organisés par AIKB. De nombreux exposants, groupes musicaux, découverte des activités proposées par AIKB. Nourriture sur place, bar, barbecue. Ouvert à tous, entrée gratuite.
De 10 h à 17 h, au Foirail.
Org. AIKB .
Le Foirail Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 87 90
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English :
L’événement Fête de l’Eté et Vide-Grenier AIKB Gouarec a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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