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Les Ateliers créatifs Aquarelles nature Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

mercredi 22 juillet 2026 · Stand Caravane Ker spered-krouiñ · Gouarec

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Stand Caravane Ker spered-krouiñ
Adresse
Camping de Gouarec
Ville
22570 Gouarec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Gouarec

Les Ateliers créatifs Aquarelles nature

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

L’été commence avec l’atelier Aquarelle nature, un moment hors du temps, proche de la nature, pour y réaliser un souvenirs magique. Découverte et initiation a cette technique de peinture à base d’eau, apporte un temps de pause et de douceur dans nos vies bien chargée .

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.
– Atelier de 2h.
– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.
– Le matériels y est fourni.
– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisés par Alizée

Org. Les Merveilles Dali   .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84 

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English :

L’événement Les Ateliers créatifs Aquarelles nature Gouarec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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