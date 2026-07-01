Informations pratiques

Nibelle

Fête de l’été

Nibelle Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le Comité des Fêtes organise la fête de l’été de Nibelle le samedi 11 juillet 2026 dès 20h00 au square Cottinat. Au programme une grande soirée populaire animée par un DJ, une friterie avec buvette, suivie à 22h30 de la traditionnelle retraite aux flambeaux et du grand feu d’artifice.

Le Comité des Fêtes de Nibelle donne rendez-vous aux habitants et aux estivants pour célébrer l’arrivée des beaux jours lors de sa grande fête de l’été. Les festivités débutent le samedi 11 juillet 2026 à partir de 20h00 au cœur du village, sur le square Cottinat.

L’événement propose une ambiance festive unique grâce à une grande soirée populaire animée par un DJ. Pour se restaurer tout au long de la nuit, le public profite d’un service de friterie et d’une buvette sur place. Le point d’orgue de cette célébration locale démarre à 22h30 avec le départ de la retraite aux flambeaux, suivie du tir de l’incontournable et traditionnel feu d’artifice. Pour toute information ou réservation, l’organisation invite les intéressés à contacter Nathalie au 06 74 41 81 91. .

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 41 81 91

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English :

The Festival Committee is organizing the Nibelle Summer Festival on Saturday, July 11, 2026, starting at 8:00 p.m. at Cottinat Square. On the program: a big community party featuring a DJ, a food stand with refreshments, followed at 10:30 p.m. by the traditional torchlight procession and a grand fireworks display.

L’événement Fête de l’été Nibelle a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GRAND PITHIVERAIS