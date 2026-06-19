Paulhan

FETE DE L’ETE

261 Route d’Usclas D Hérault Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez partager un moment de détente, de musique et de convivialité en famille ou entre amis pour célébrer l’été !

L’Association Familles Rurales Paulhan Solidaire vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale !

Venez partager un moment de détente, de musique et de convivialité en famille ou entre amis pour célébrer l’été !

Animation musicale avec DJ SEB jusqu’à 1h du matin.

Entrée gratuite

Parking disponible à l’École Arc-en-Ciel.

Buvette et petite restauration

Repas sur réservation avant le 27/06/2026 au 06.43.13.51.34 ou 06.75.95.66.51 .

261 Route d’Usclas D Hérault Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 43 13 51 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come share a moment of relaxation, music, and fun with family or friends to celebrate summer!

L’événement FETE DE L’ETE Paulhan a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS