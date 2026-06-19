FETE DE L’ETE Paulhan
FETE DE L’ETE Paulhan samedi 4 juillet 2026.
Paulhan
FETE DE L’ETE
261 Route d’Usclas D Hérault Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez partager un moment de détente, de musique et de convivialité en famille ou entre amis pour célébrer l’été !
L’Association Familles Rurales Paulhan Solidaire vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale !
Venez partager un moment de détente, de musique et de convivialité en famille ou entre amis pour célébrer l’été !
Animation musicale avec DJ SEB jusqu’à 1h du matin.
Entrée gratuite
Parking disponible à l’École Arc-en-Ciel.
Buvette et petite restauration
Repas sur réservation avant le 27/06/2026 au 06.43.13.51.34 ou 06.75.95.66.51 .
261 Route d’Usclas D Hérault Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 43 13 51 34
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English :
Come share a moment of relaxation, music, and fun with family or friends to celebrate summer!
L’événement FETE DE L’ETE Paulhan a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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