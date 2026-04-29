Fête de l’Europe Strasbourg
Fête de l’Europe Strasbourg samedi 2 mai 2026.
Strasbourg
Fête de l’Europe
dans toute la ville Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-02
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-02
Chaque année, au mois de mai, l’Europe se fête à Strasbourg. Au programme près d’une cinquantaine de manifestations (conférences, concerts, visites, activités pédagogiques et ludiques, expositions, culture urbaine…), qui permettront à tous les publics d’en savoir plus sur l’Europe et de vivre des moments de citoyenneté européenne. .
dans toute la ville Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Fête de l’Europe Strasbourg a été mis à jour le 2026-04-27 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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