Strasbourg

Fête de l’Europe

dans toute la ville Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-02

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-02

Chaque année, au mois de mai, l’Europe se fête à Strasbourg. Au programme près d’une cinquantaine de manifestations (conférences, concerts, visites, activités pédagogiques et ludiques, expositions, culture urbaine…), qui permettront à tous les publics d’en savoir plus sur l’Europe et de vivre des moments de citoyenneté européenne. .

dans toute la ville Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Fête de l’Europe Strasbourg a été mis à jour le 2026-04-27 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg