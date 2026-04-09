Fête de l’imprimerie 2026 Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Saint Jean Porte latine est le patron des imprimeurs.Chaque année, en mai, la tradition voulait que le personnel organise une fête au sein de l’imprimerie dans laquelle il travaillait.Le Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes poursuit cette tradition en ouvrant ses portes au public. Il peut découvrir gratuitement à cette occasion les matériels d’impression en fonctionnement, animés par l’équipe salariée et les bénévoles, des graphistes et des artistes et la présence de l’association ALEA Club et de l’illustrateur Charles Dutertre.Des ateliers, des photos alternatives, des impressions d’art et des presses dont une presse typographique de 9 tonnes en fonctionnement.

Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes Centre-ville Nantes 44000

02 40 73 26 55 http://musee-imprimerie.com https://musee-imprimerie.com/evenement/fete-du-musee/



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