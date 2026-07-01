Informations pratiques

Le Burgaud

FÊTE DE L’ITALIE

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le café du Burgaud vous propose de découvrir l’Italie à travers diverses animations stage de cuisine, spectacle pour enfants, marché artisanal, repas et concert !

15h00

Atelier Pâtes (02h30-03h00 / matériel et ingrédients fournis)

Pour qui souhaite découvrir le plaisir des pâtes faites maison, le savoir-faire d’une simple maîtrise d’un art séculaire souvent inconnu. Trois types de malaxage qui vous permettront ensuite de produire une grande variété de types de pâtes pour réaliser des ravioli, des orecchiette, des gnocchi, des maccarruni , des strozzapreti, des tagliatelles ou des feuilles pour faire des lasagnes.

Tout le charme italien combiné au savoir-faire traditionnel dans une atmosphère chaleureuse et familiale.

16h00

Spectacle pour enfants dans le cadre du festival Danses & Musiques pour tous de Galembrun Amir & Les miroirs (participation libre).

17h00 Petit marché artisanal.

19h30

Repas italien et concert tout public ! 20 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

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English :

The Burgaud Café invites you to discover Italy through a variety of events: cooking classes, children’s shows, a craft market, meals, and concerts!

L’événement FÊTE DE L’ITALIE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE