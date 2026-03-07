Fête de Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer
Fête de Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 4 juillet 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Fête de Port Gardian
Du samedi 4 au dimanche 5 juillet 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
La SEMIS organise la fête de Port Gardian Petit déjeuner camarguais, bénédiction en mer, repas ambiance musical, feu d’artifice!
Fête du port au Port Gardian
-Samedi 4
A 14h00 Concours de Vire Vire ( renseignement et réservation au 06 19 95 80 12)
De 14h00 à 18h00 Animations aquatiques , Stand Modélisme et Réalité Virtuelle.
De 19h30 à 00:00 Apéritif Musical et Dîner. Spectacle Dansant. (sur réservation).
-Dimanche 5
De 8h00 à 11h00 Concours de Pêche organisé par la Fédération Française des Pêcheurs en Mer).
A 9h00 Petit Déjeuner Camarguais (gratuit).
A 10h00 Messe en extérieur.
A 11h00 Bénédiction en mer.
A 12h00 Dégustation de produits régionaux (gratuit). .
Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com
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English :
SEMIS organizes the Port Gardian festival: Camargue breakfast, blessing at sea, musical meal, fireworks!
L’événement Fête de Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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