Saintes-Maries-de-la-Mer

Fête de Port Gardian

Du samedi 4 au dimanche 5 juillet 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

La SEMIS organise la fête de Port Gardian Petit déjeuner camarguais, bénédiction en mer, repas ambiance musical, feu d’artifice!

Fête du port au Port Gardian

-Samedi 4

A 14h00 Concours de Vire Vire ( renseignement et réservation au 06 19 95 80 12)

De 14h00 à 18h00 Animations aquatiques , Stand Modélisme et Réalité Virtuelle.

De 19h30 à 00:00 Apéritif Musical et Dîner. Spectacle Dansant. (sur réservation).



-Dimanche 5

De 8h00 à 11h00 Concours de Pêche organisé par la Fédération Française des Pêcheurs en Mer).

A 9h00 Petit Déjeuner Camarguais (gratuit).

A 10h00 Messe en extérieur.

A 11h00 Bénédiction en mer.

A 12h00 Dégustation de produits régionaux (gratuit). .

Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com

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English :

SEMIS organizes the Port Gardian festival: Camargue breakfast, blessing at sea, musical meal, fireworks!

L’événement Fête de Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer