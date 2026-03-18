Fête de Printemps

Landrichamps Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

À l’occasion, le comité organisateur Landrichamps Loisirs vous prépare une fête aux rythmes du reggae, pleine de soleil, de bonne humeur et de good vibes. Concerts gratuits 17h30 TIGALI 20h30 VANUPIÉ Animations Brocante Petite restauration sur place. Venez partager ce moment festif avec nous, entre amis, en famille ou entre voisins. Tout le monde est le bienvenu ! Nous vous attendons nombreux!

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Landrichamps 08600 Ardennes Grand Est landrichampsloisirs08@gmail.com

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English :

To mark the occasion, the Landrichamps Loisirs organizing committee is preparing a reggae-flavored party full of sunshine, good humor and good vibes. Free concerts: 5.30pm: TIGALI 8.30pm: VANUPIÉ Entertainment Flea market Snacks and snacks on site. Come and share this festive moment with us, among friends, family or neighbors. Everyone is welcome! We look forward to seeing you there!

L’événement Fête de Printemps Landrichamps a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme