Fête de quartier – Malakoff Parc de la Roche Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public

Rdv à 15h place Rosa Parks pour un départ en fanfare ! Retrouvez de nombreuses animations, spectacles, concerts, ateliers, ferme pédagogique et structures gonflables. Une restauration est prévue sur place. Un moment convivial et festif !

Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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