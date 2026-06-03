Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de quartier – Malakoff Parc de la Roche Nantes

Fête de quartier – Malakoff Parc de la Roche Nantes

Fête de quartier – Malakoff Parc de la Roche Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc de la Roche

Adresse : Rue de la Révolution des Oeillets

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public, En famille, Jeune Public 

Rdv à 15h place Rosa Parks pour un départ en fanfare ! Retrouvez de nombreuses animations, spectacles, concerts, ateliers, ferme pédagogique et structures gonflables. Une restauration est prévue sur place. Un moment convivial et festif !

Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr


Afficher la carte du lieu Parc de la Roche et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)