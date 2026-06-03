Fête de quartier – Malakoff Parc de la Roche Nantes
Fête de quartier – Malakoff Parc de la Roche Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public
Rdv à 15h place Rosa Parks pour un départ en fanfare ! Retrouvez de nombreuses animations, spectacles, concerts, ateliers, ferme pédagogique et structures gonflables. Une restauration est prévue sur place. Un moment convivial et festif !
Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr
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