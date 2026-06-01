Fête de quartier – Malakoff, Parc de la Roche, Nantes

Fête de quartier – Malakoff Samedi 20 juin, 15h00 Parc de la Roche Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

Rdv à 15h place Rosa Parks pour un départ en fanfare !

Retrouvez de nombreuses animations, spectacles, concerts, ateliers, ferme pédagogique et structures gonflables.

Une restauration est prévue sur place.

Un moment convivial et festif !

Parc de la Roche Boulevard de Sarrebruck Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Fête de Quartier Malakoff : animations, structures gonflables, ferme pédagogique, spectacle / DJ, ateliers moisdespratiquesartistiques2026