Fête de quartier – Malakoff, Parc de la Roche, Nantes
Fête de quartier – Malakoff, Parc de la Roche, Nantes samedi 20 juin 2026.
Fête de quartier – Malakoff Samedi 20 juin, 15h00 Parc de la Roche Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00
Rdv à 15h place Rosa Parks pour un départ en fanfare !
Retrouvez de nombreuses animations, spectacles, concerts, ateliers, ferme pédagogique et structures gonflables.
Une restauration est prévue sur place.
Un moment convivial et festif !
Parc de la Roche Boulevard de Sarrebruck Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Fête de Quartier Malakoff : animations, structures gonflables, ferme pédagogique, spectacle / DJ, ateliers moisdespratiquesartistiques2026
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