Fête de réouverture du Boum Marseille 6e Arrondissement
Fête de réouverture du Boum Marseille 6e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Fête de réouverture du Boum
Samedi 6 juin 2026 de 18h à 2h. 21 rue André Poggioli Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Fête de réouverture dans le cadre du mois des fiertés
Le Boum s’agrandit (un peu) ! Fête de réouverture, avec 14 artistes sur scène (drag show, danse, chant, ballroom, cabaret et bien sûr dj sets !). Venez soutenir le Boum, ces rénovations et les rénovations à venir (billetterie en ligne & dans le cadre du crowdfunding).
Co-production asso LAB D x BOUM Marseille. .
21 rue André Poggioli Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Reopening party as part of Pride Month
L’événement Fête de réouverture du Boum Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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