Marseille 6e Arrondissement

Fête de réouverture du Boum

Samedi 6 juin 2026 de 18h à 2h. 21 rue André Poggioli Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Fête de réouverture dans le cadre du mois des fiertés

Le Boum s’agrandit (un peu) ! Fête de réouverture, avec 14 artistes sur scène (drag show, danse, chant, ballroom, cabaret et bien sûr dj sets !). Venez soutenir le Boum, ces rénovations et les rénovations à venir (billetterie en ligne & dans le cadre du crowdfunding).



Co-production asso LAB D x BOUM Marseille. .

21 rue André Poggioli Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Reopening party as part of Pride Month

L’événement Fête de réouverture du Boum Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille