Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

Fête de Saint-Côme-d’Olt

Village Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-19

Venez participer à la fête d’été de Saint-Côme-d’Olt !

Mercredi 19

20h30 Quine de Lo Bourreïo d’Olt (sans ordinateur), à la salle des fêtes.

Vendredi 21 14h Concours de pétanque.

20h Apéro concert. Place de la mairie avec le groupe One Shot Live.

Samedi 22 14h Course de caisses à savon. Au Foirail (Inscription obligatoire 06.45.67.08.05)

20h Repas en plein-air (avec l’APEL de l’école privée Sainte-Marie).

22h30 Bal en plein-air avec DJ Flynight, au stade.

Dimanche 23 8h Déjeuner aux tripoux, de la société de chasse de St-Côme.

11h Bandas dans les rues (La peña des Abeilles et les Kopin’s).

16h Défilé de chars, sur le thème voyage à travers les époques.

18h Représentation de Lo Bourreïo d’Olt, Place de la mairie.

20h Repas Aligot-Saucisse.

22h Feu d’artifice. .

Village Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 6 45 67 08 05

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English :

Come and participate in the summer festival of Saint-Côme-d’Olt!

L’événement Fête de Saint-Côme-d’Olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)