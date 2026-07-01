Informations pratiques

Saint-Amans-des-Cots

Fête de St-Georges

Saint-Juéry d’Authun Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

A Saint-Juéry d’Authun, à l’occasion de la fête St-Georges, la paroisse Saint-Gausbert vous convie à une randonnée spirituelle et gourmande.

Le 19 juillet à St Juéry d´Authun, randonnée ponctuée de haltes devant les édifices remarquables, avec historique, lecture et chant.

Durée de la marche 1h30 environ, possibilité de raccourcir à 1h.

Apéritif à l’arrivée (si possible, apporter quelque chose à partager, à déposer au départ ; boissons offertes par la paroisse.)

Horaires 17h rdv devant l’église de St Juéry

19h apéritif partagé sur la place du village. Possibilité de venir pour l’apéritif même sans avoir fait la marche !

En cas de pluie, temps spirituel à l’église, suivi de l’apéritif à l’ancienne école (sous barnum).

Contact Philippe Antraygues 06 48 48 55 67 .

Saint-Juéry d’Authun Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 48 48 55 67

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English :

In Saint-Ju%E9ry d’Authun, as part of the St. George’s Day festival, the Saint-Gausbert parish invites you to a spiritual and culinary hike.

L’événement Fête de St-Georges Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)