FÊTE DE VIA DIMANCHE 30 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
dimanche 30 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
FÊTE DE VIA DIMANCHE 30 AOÛT
Rue des Jonquilles Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
La fête de Via, berceau pastoral de la commune de Font-Romeu, reste un rendez-vous très prisé de cette fin d’Eté avec son week-end festif. Autochtones ou vacanciers, participez à cette belle journée de fête et d’amitié.
11H Messe
12H30 Apéritif musical offert par la Mairie avec “RURAL SINGERS”
13H Repas avec animation musicale
15H/18H Jeux en bois, manège
15H/19H Concours de pétanque
.
Rue des Jonquilles Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Via Festival, held in the pastoral heart of the town of Font-Romeu, remains a very popular event at the end of summer with its festive weekend. Whether you’re a local or a vacationer, come join us for this wonderful day of celebration and friendship.
11:00 a.m.: Mass
12:30 p.m.: Musical aperitif hosted by the Town Hall featuring the “RURAL SINGERS”
1:00 PM: Lunch with musical entertainment
3:00 PM–6:00 PM: Wooden games, carousel
3:00 PM–7:00 PM: Pétanque tournament
L’événement FÊTE DE VIA DIMANCHE 30 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-07-23 par OT DE FONT ROMEU
À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)
- TOURNOI DE PING-PONG JEUNES PAR POULES MERCREDI 29 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 29 juillet 2026
- STAGE POTERIE MODELAGE MERCREDI 29 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 29 juillet 2026
- ATELIERS HERBIERS ENFANTS JEUDI 30 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 30 juillet 2026
- JEU DES NINS JEUDI 30 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 30 juillet 2026
- AU CŒUR DU CREPS CNEA JEUDI 30 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 30 juillet 2026