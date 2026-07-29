Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

FÊTE DE VIA DIMANCHE 30 AOÛT

Rue des Jonquilles Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

La fête de Via, berceau pastoral de la commune de Font-Romeu, reste un rendez-vous très prisé de cette fin d’Eté avec son week-end festif. Autochtones ou vacanciers, participez à cette belle journée de fête et d’amitié.

11H Messe

12H30 Apéritif musical offert par la Mairie avec “RURAL SINGERS”

13H Repas avec animation musicale

15H/18H Jeux en bois, manège

15H/19H Concours de pétanque

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Rue des Jonquilles Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

The Via Festival, held in the pastoral heart of the town of Font-Romeu, remains a very popular event at the end of summer with its festive weekend. Whether you’re a local or a vacationer, come join us for this wonderful day of celebration and friendship.

11:00 a.m.: Mass

12:30 p.m.: Musical aperitif hosted by the Town Hall featuring the “RURAL SINGERS”

1:00 PM: Lunch with musical entertainment

3:00 PM–6:00 PM: Wooden games, carousel

3:00 PM–7:00 PM: Pétanque tournament

L’événement FÊTE DE VIA DIMANCHE 30 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-07-23 par OT DE FONT ROMEU