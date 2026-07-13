FÊTE DE VIA SAMEDI 29 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
samedi 29 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
FÊTE DE VIA SAMEDI 29 AOÛT
Rue des Jonquilles Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 00:00:00
Date(s) :
2026-08-29
La fête de Via, berceau pastoral de la commune de Font-Romeu, reste un rendez-vous très prisé de cette fin d’Eté avec son week-end festif. Autochtones ou vacanciers, participez à cette belle journée de fête et d’amitié.
A partir de 19H Grillade et buvette proposées par le Hockey Club sur inscription à l’Office de Tourisme
21H Bal animé par le groupe Couleur Café
22H Feu d’artifice
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Rue des Jonquilles Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
The Via Festival, held in the pastoral heart of the town of Font-Romeu, remains a very popular event at the end of summer with its festive weekend. Whether you’re a local or a vacationer, come join us for this wonderful day of celebration and friendship.
Starting at 7:00 p.m.: Barbecue and refreshments provided by the Hockey Club (registration required at the Tourist Office)
9:00 p.m.: Dance with live music by the band Couleur Café
10:00 p.m.: Fireworks
L’événement FÊTE DE VIA SAMEDI 29 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU
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