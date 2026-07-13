Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

FÊTE DE VIA SAMEDI 29 AOÛT

Rue des Jonquilles Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La fête de Via, berceau pastoral de la commune de Font-Romeu, reste un rendez-vous très prisé de cette fin d’Eté avec son week-end festif. Autochtones ou vacanciers, participez à cette belle journée de fête et d’amitié.

A partir de 19H Grillade et buvette proposées par le Hockey Club sur inscription à l’Office de Tourisme

21H Bal animé par le groupe Couleur Café

22H Feu d’artifice

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Rue des Jonquilles Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

The Via Festival, held in the pastoral heart of the town of Font-Romeu, remains a very popular event at the end of summer with its festive weekend. Whether you’re a local or a vacationer, come join us for this wonderful day of celebration and friendship.

Starting at 7:00 p.m.: Barbecue and refreshments provided by the Hockey Club (registration required at the Tourist Office)

9:00 p.m.: Dance with live music by the band Couleur Café

10:00 p.m.: Fireworks

L’événement FÊTE DE VIA SAMEDI 29 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU